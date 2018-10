Łukaszewicz krytycznie o Polakach: Są nieoduczeni, wystaje im słoma z butów

Łukaszewicz w rozmowie z portalem wiadomo.co stwierdza, że przeraża go, iż politycy obozu rządzącego "huśtają Polską w sposób absolutnie nieodpowiedzialny". – Nie ma wątpliwości, że głównym celem rządzących jest właśnie obrzydzenie Unii. Zresztą politycy partii rządzącej wcale tego nie ukrywają (...) To nie jest tak, że taka retoryka działa tylko w kraju, ona odbija się szerokim echem w całej Europie, a korzystają z niej takie siły, jak na przykład przeciwnicy Angeli Merkel. W Niemczech spędziłem kilka lat, byłem niemieckojęzycznym aktorem i mam zaufanie do Niemców, ale oczywiście nie do wszystkich. Oni mają prawo, a nawet obowiązek być liderem w UE, nie z powodu gospodarczej mocy, ale tego, co ciąży na poprzednich pokoleniach. Czują się moralnie zobowiązani do tego, aby przewodzić, budować pokój i dobrobyt – ocenia.

Aktor krytykuje też Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, ponieważ ten "jest autorem tego wszystkiego, co się dzieje". – To jest człowiek, z którym nie da się dyskutować. Zasadnicze pytanie brzmi: dlaczego uwiódł tylu ludzi? Polacy są niedouczeni, wystaje im słoma z butów, są megalomanami, mają problem z porozumiewaniem się z innymi – dodaje.

