Praca dla syna Czarneckiego? Europoseł PiS komentuje taśmy

Na jednej z taśm opublikowanych przez Onet słychać, jak Mateusz Morawiecki dyskutuje na temat syna Ryszarda Czarneckiego. Niektórzy komentatorzy zarzucali obecnemu premierowi, że załatwiał pracę po znajomości.

Czarnecki podczas dzisiejszej rozmowy w Radiu Zet stwierdził, że Morawiecki nie załatwiał żadnej pracy, a jego syn odbywał jedynie staż, z którego zresztą sam zrezygnował.

– Staż, a nie pracę. Już sam zainteresowany to wyjaśnił. Staż, gdzie zarabiał tysiąc sto kilkadziesiąt złotych, z jego inicjatywy po paru miesiącach został przerwany – mówił polityk. Czarnecki podkreślił ponadto, że w tym czasie, z którego pochodzą nagrania, Morawiecki nie pełnił publicznej funkcji.

Czarnecki wójtem?

Prowadząca rozmowę Beata Lubecka zapytała, jakie są dalsze plany polityczne Czarneckiego. Polityk odparł, że listy wyborcze zależą od Jarosława Kaczyńskiego. Europoseł podkreślił, że podporządkuje się decyzji prezesa partii.

– Jak każe mi startować do PE, to wystartuję, a jak na wójta, to też wystartuję – ocenił polityk.

Czytaj także:

Sekstaśmy z "Sowy i Przyjaciół". Nagrano wiceministra w rządzie PlatformyCzytaj także:

Stankiewicz: W opozycji przed wyborami widać wyraźne pęknięcia