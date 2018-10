To już pewne. Księżna Meghan spodziewa się dziecka

Plotek i spekulacji na temat ciąży księżnej Meghan pojawiało się do tej pory wiele. Teraz jednak jest już pewność. Potwierdził to oficjalnie Pałac Kensington. "Są bardzo szczęśliwi i mogą się pochwalić, że dziecko przyjdzie na świat wiosną 2019 roku" – czytamy.

Przypomnijmy, że ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego odbył się w maju w Zamku Windsor. Przysięgę małżeńską para książęca złożyła w obecności brytyjskiej rodziny królewskiej oraz 600 zaproszonych gości. Wśród nich byli m. in. Oprah Winfrey, George i Amal Clooney, David i Victoria Beckham oraz Sir Elton John.



Meghan Markle miała 10 druhen i oraz paziów – m. in. księcia Jerzego i księżniczkę Charlotte, dzieci księcia Williama i księżnej Kate. Panna młoda miała na głowie diamentową tiarę królowej Marii, pożyczoną jej przez Królową Elżbietę. Suknia panny młodej została zaprojektowana przez Waight Keller dla francuskiego domu mody Givenchy.



Kazanie w trakcie uroczystości wygłosił biskup amerykańskiego Kościoła Episkopalnego Michael Curry, który mówił o transformacyjnej sile miłości, przywołując m.in. Martina Luthera Kinga. Co ciekawe, duchowny wygłosił kazanie przy pomocy tableta. Przysięgi małżeńskie od Harry’ego i Meghan odebrał anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby.



Po ślubie, para otrzymała tytuł Księcia oraz Księżnej Sussex.