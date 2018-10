Dudzińska ponownie zgłoszona na Rzecznika Praw Dziecka

Przypomnijmy, że wcześniej Agnieszka Dudzińska nie uzyskała w głosowaniu wymaganej bezwzględnej większości głosów. Większość bezwzględna konieczna do wyboru RPD wynosiła 200 głosów. Kandydatkę PiS poparło 194 posłów, 192 było przeciw, a dwanaście osób wstrzymało się od głosu. 62 posłów nie głosowało.

– To jest rzecz, która bardzo mnie osobiście zasmuciła i z którą się absolutnie nie zgadzam. Ona wynikła z faktu pomówienia i rzucenia fake newsem przez posłankę PO Magdalenę Kochan wobec Agnieszki Dudzińskiej – powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek w radiu Plus, pytana o to dlaczego Dudzińska nie została wybrana na to stanowisko.

Okazuje się jednak, że Dudzińska została ponownie zgłoszona przez PiS na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Informację jako pierwszy podał serwis 300polityka.pl, a potwierdziła ją rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Termin na zgłaszanie kandydatur upłynął w piątek.