Kwaśniewski: Nie chcę być Mojżeszem. Raz to zrobiłem i wystarczy

Kwaśniewski stwierdził, że w jego ocenie powrót SLD do głównego nurtu politycznego bardzo by się demokracji w Polsce przydał. – Pojeździłem po kraju i zobaczyłem, że to nie jest wydmuszka, bo widziałem prawdziwych ludzi na tych spotkaniach. I to bardzo dużo ludzi. Oni nie przyjeżdżają ze względu na budżet państwa, ale ze względu na to, że chcą być na tych spotkaniach. Uwierzyłem w SLD – powiedział.

Były prezydent powiedział też, że wybory samorządowe dadzą odpowiedź m.in. na pytanie, czy budowanie szerszych koalicji daje synergię i więcej głosów, czy niekoniecznie. Kwaśniewski odniósł się też do ewentualnego zbliżenia PO i SLD. – Gdy chodzi o tak różne jednak partie, jak Platforma i SLD może być kłopot. SLD jednak także programowo dużo bardziej się zlewicował. Ten program jest dużo bardziej koherentny z punktu widzenia haseł lewicowych. Platforma jest jednak partią liberalną z istotnym skrzydłem konserwatywnym – stwierdził.

