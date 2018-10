Baner "Konstytucja" na siedzibie redakcji "Polityki". "To rodzaj manifestacji"

W Warszawie i kilku miastach Polski organizowane były w ubiegłym tygodniu manifestacje członków ugrupowań Komitetu Obrony Demokracji, Obywateli RP, Akcji Demokracji oraz mieszkańców. Wówczas plakaty, banery oraz koszulki z napisem „Konstytucja” stały się symbolem protestu przeciwko – jak uważają protestujący – braku poszanowania władzy sądowniczej w Polsce i próbach jej zmiany wbrew literze prawa.

Co ciekawe, taki baner zawieszono również na budynku, w którym mieści się siedziba tygodnika "Polityka” w Warszawie. – W tych czasach, kiedy Konstytucja stała się słowem niemalże zakazanym – ludzie i niektóre instytucje uważają, że należy manifestować tym słowem. To rodzaj manifestacji, która ma pokazywać przywiązanie do demokracji, zasad podstawowych, przestrzegania prawa, szacunku dla sądów. Ten baner to nawet nie jednorazowa akcja. Będziemy starali się, aby wisiał jak najdłużej, póki deszcz i wiatr go nie uszkodzą. Teraz na wielu instytucjach, ratuszach miejskich w kilku miastach wisi baner z napisem „Konstytucja”, na Sądzie Najwyższym; prawdopodobnie niebawem na Pałacu Kultury przez tydzień będzie wyświetlany napis „Konstytucja” – wyjaśnił Pytlakowski.

