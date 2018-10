Sprawa nazistowskiego plakatu. Rada Europy zajmie się wpisem posła PO?

– Poinformowałem Radę Europy o skandalicznym wpisie posła PO Grzegorza Furgo – przekazał polityk na antenie TVP Info.

Konserwatywni delegaci do zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy podjęli już kroki, aby Rada zajęła się całą sprawą.

"Jako wiceprzewodniczący Konserwatystów w RE podjąłem już działania aby formalnie 46 państw członkowskich zajęło w tej sprawie stanowisko!" – napisał Tarczyński na Twitterze.

Polityk PiS odwołał się do Guya Verhofstadta, który wielokrotnie wspierał działania Platformy Obywatelskiej. "O to, co liberałowie robią w Polsce" – napisał Tarczyński.

Co prawda Furgo już usunął wpis i przeprosił za swoje zachowanie, ale Tarczyński zapewnia, że sprawą prawdopodobnie zajmie się prokuratura. Do sprawy odniósł się przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. – Wycofał ten plakat i przeprosił. Czytałem na Twitterze – mówił lider Platformy, dodając, że bliźniaczy plakat kilka miesięcy temu pojawił się na marszu ONR.

"Złe duchy nad Twoim domem. Wspieraj UE a zostaniesz uratowany" – taki napis widnieje na grafice, jaką na Twitterze udostępnił poseł Platformy Obywatelskiej. Grafika przedstawia polityków Prawa i Sprawiedliwości: premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. Jest ona wzorowana na propagandowym plakacie z okresu II Wojny Światowej. Oryginalny napis brzmiał: "Złe duchy ponad Twym domem! Pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany". Na pierwowzorze widniały wizerunki Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta.

