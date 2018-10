"Oni gardzą, my pomagamy". Ruszyła nowa billboardowa kampania PiS

Na plakatach zestawiono różnice pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską.

Przykładowy billboard zaprezentowali na konferencji prasowej posłowie PiS Jarosław Krajewski i Łukasz Schreiber. Widać na nim napis "Oni gardzą, my pomagamy", użyto również zdjęcia Grzegorza Schetyny oraz zacytowano słowa lidera PO: "Musimy strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę". Po drugiej stronie plakatu znajduje się z kolei napis: "My pomagamy", a pod spodem wymieniane są: program 500 plus, 300 plus i obniżenie wieku emerytalnego.

"Dość dzielenia i straszenia Polaków! Oni gardzą, my pomagamy - ta różnica musi dotrzeć do Polaków. Będziemy pokazywać pogardę, która wylewa się z ust opozycji" – napisała na Twitterze rzecznik PiS Beata Mazurek.