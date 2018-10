Wybory samorządowe 2018. Ostatnia chwila na dopisanie się do rejestru wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców. W praktyce oznacza to, że przed I turą wyborów samorządowych można się dopisać do wtorku 16 października.

Jak, gdzie i kiedy można się dopisać do spisu wyborców?

Żeby dopisać się do rejestru wyborców w interesującej nas gminie, w której mieszkamy na co dzień, w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek zawierający podstawowe dane osobowe oraz kserokopię ważnego dowodu tożsamości. Należy też złożyć oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy. Do potwierdzenie tego faktu niezbędne jest przedstawienie np. kopii umowy najmu lokalu czy kopii rachunków opłacanych w związku z zajmowanym lokalem.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem internetu na stronie obywatel.gov.pl, korzystając z profilu zaufanego. Rejestrując się przez internet jako adresata wniosku musimy wybrać urząd gminy, na terenie której chcemy głosować. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymamy na swoją skrzynkę ePUAP. Tą samą drogą, w ciągu trzech dni od złożenia wniosku, dostaniemy decyzję urzędu w sprawie.

Trzeba też pamiętać, że rejestry wyborcze mają charakter stały, co oznacza, że raz dopisani, będziemy figurować w danym rejestrze tak długo aż nie nastąpi potrzeba zmiany.