Bielan: Premier Morawiecki spotkał się dziś z Kubicą i wyjaśnił sprawę

– Wyjaśnijmy widzom tekst. Premier Morawiecki był szefem banku BZWBK, który był własnością hiszpańskiej grupy finansowej i Hiszpanie zaproponowali, żeby polski bank płacił 50 mln zł na formułę 1. To sposób, powiedziałbym, takiej optymalizacji podatkowej, czyli wyciągania, drenowania spółek córek po to, żeby nie płacić podatku. Prezes był temu zdecydowanie przeciwny, bo to osłabiało polski bank, spółkę córkę – stwierdził Adam Bielan w rozmowie z Moniką Olejnik w „Kropce nad i” TVN24. – Jeżeli mówimy o tym wątku, to premier Morawiecki spotkał się dzisiaj z Robertem Kubicą i sprawę wyjaśnili – dodał wicemarszałek Senatu.

Kolejne taśmy

Morawiecki jako prezes BZ WBK uznał wypadek Roberta Kubicy za zdarzenie pozytywne z punktu widzenia swojego banku – informuje Onet.pl, który publikuje kolejny fragment z nagrania z restauracji "Sowa i Przyjaciele".

Portal wyjaśnia, że gdyby do wypadku nie doszło, to Kubica podpisałby umowę z teamem Ferrari, a bank BZ WBK prawdopodobnie musiałby zostać sponsorem polskiego kierowcy. – Na szczęście złamał rękę, raz, drugi. Ja nie chcę, k..., co roku pięć dych płacić – mówił Morawiecki.

Fragment dotyczący Kubicy pochodzi z rozmowy, w której brali udział ówczesny prezes banku BZ WBK Mateusz Morawiecki, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, szef PGE Krzysztof Kilian oraz jego zastępczyni Bogusława Matuszewska. Wcześniej Onet.pl publikował inne wątki tej samej rozmowy. Tym razem sprawa dotyczy wypadku polskiego kierowcy.