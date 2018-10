Zysk: Poznań ma dość Jaśkowiaka

Piotr Gociek: Czy obiecał pan już mieszkańcom Poznania metro?

Tadeusz Zysk: Metro nie, ale premetro, czyli bezkolizyjny szybki tramwaj zbudowany w oparciu o istniejącą w Poznaniu tzw. pestkę. Kawałek już mamy, budowę rozpoczęto jeszcze w latach 80., przedmiot zazdrości innych miast. Potem budowa została wstrzymana z dziwnych powodów i nigdy żaden prezydent jej nie ukończył.

Ja tu żartuję, bo obiecano metro w Krakowie, nowe linie w Warszawie, a pan na serio… A ja myślałem, że oszczędni poznaniacy nie będą się interesowali kosztownymi przedsięwzięciami.

Poznań potrzebuje ukończenia tej budowy, przy czym kilometr trasy premetra (na bazie szybkiego tramwaju) oscyluje w kwocie jednej czwartej kwoty budowy kilometra metra. Może być jeszcze taniej, cena zależy od liczby kilometrów na powierzchni w stosunku do kilometrów w tunelu. Poznań potrzebuje nowej osi komunikacyjnej wschód-zachód, potrzebuje też prawdziwego dworca, bo na razie ma galerię handlową. To, że nie ukończono dotąd inwestycji w szybki tramwaj, to bardziej problem braku woli, a nie braku pieniędzy.