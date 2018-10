Pawłowicz chce zlikwidować krakowski sąd. "Jedyną skuteczną opcją jest opcja zero"

Sędziowie z krakowskiego Sądu Apelacyjnego przyjęli dziewięć uchwał, w których krytycznie odnieśli się m. in. do powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego. W uchwałach jest również mowa o ewentualnym postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu. – To absurd i pokazuje głęboki stan niewiedzy tych państwa – skomentował Andrzej Duda.

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Krakowskiej uznało również, że cały sędziowski skład KRS powinien podać się do dymisji.

"Poziom buntu sędziów Apelacji Krakowskiej przeciwko Rzeczypospolitej i destrukcyjna w tym rola s. W. Żurka uzasadniają, moim zdaniem jedyną skuteczną opcję, tj. OPCJĘ ZERO, czyli ZNIESIENIE Sądu Apelacyjnego w Krakowie przez Min. Sprawiedliwości i jego odtworzenie z nowymi sędziami" – oceniła na Twitterze poseł PiS Krystyna Pawłowicz.

Trybunał Stanu dla prezydenta? Uchwała sędziów z Krakowa