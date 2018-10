Kaczyński pozwany w trybie wyborczy. Sąd oddala wniosek

– Dzisiaj kurs franka jest dużo, dużo niższy niż kiedyś, a sądy, kiedyś mówiłem: zgłaszajcie się do sądów, przyznają także przy pozwach zbiorowych odszkodowania. Krótko mówiąc, i tu sprawy posuwają się do przodu – powiedział prezes PiS w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP. Za te słowa, w trybie wyborczym, pozwali go kandydaci na radnych: Wojciech Dobrzyński, kandydat komitetu Jedność Narodu-Wspólnota do sejmiku województwa mazowieckiego oraz Piotr Jankowski, startujący do rady miejskiej w Łodzi z list Kukiz'15.

Jak powiedział "Gazecie Wyborczej" Jankowski, działacze zdecydowali się na tryb wyborczy, "bo to skuteczny sposób, żeby od razu sprostować kłamstwo". – Przez trzy lata rząd PiS nic nie zrobił dla frankowiczów – stwierdził. We wtorek warszawski Sąd Okręgowy uznał, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego "nie była elementem kampanii wyborczej, nie miała charakteru agitacji wyborczej, a przedstawiona została w zwykłym wywiadzie".

Wniosek Wojciecha Dobrzyńskiego został oddalony, jednak ten zapowiada złożenie apelacji. Z kolei wniosek złożony przez kandydata z Łodzi, skierowany do łódzkiego sądu, zostanie rozpatrzony w środę.

