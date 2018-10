Wpadka ministra. Chciał wysłać donos i pomylił maile

Według "Wyborczej", skarga, która w wyniku pomyłki trafiła do niewłaściwej osoby, to element większej intrygi, jaka rozgrywa się w ministerstwie. Dziennik twierdzi, że Marcin Czech chce w ten sposób wymusić roszadę w stanowiskach. Miałby chcieć, aby Łukasza Szmulskiego zastąpiła była szefowa departamentu, Iga Lipska. Jeden z pracowników resortu wskazuje: – Zrobiła się dzika awantura. Rozgniewany Szmulski napisał ministrowi wprost, że to Lipska doprowadziła DPL do ruiny.u.

Lipska z resortu odeszła w atmosferze skandalu. Jej podwładna twierdziła, że Lipska stosowała wobec niej mobbing. Edyta M. miała też informować władz resortu nieprawidłowościach przy wydawaniu decyzji refundacyjnych. Wtedy została zwolniona z pracy – opisuje FAKT24.

"Gazeta Wyborcza" zaznacza, że cała sytuacja rozgrywa się w momencie, gdy do publikacji listopadowej listy leków refundowanych pozostały zaledwie dwa tygodnie.