Największy katamaran na Morzu Śródziemnym upamiętni św. Jana Pawła II

To dobra wiadomość w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Prom pasażersko-samochodowy ma otrzymać imię Saint John Paul II. Armator katamaranu, Virtu Ferries, w oficjalnym komunikacie zaznacza, że miało honor gościć św. Jana Pawła II na pokładzie jednego ze swoich promów – ACC San Frangisk.

Przy ok. 1000 tonach nośności, Saint John Paul II, ma być największym pasażersko-samochodowym szybkim katamaranem operującym na Morzu Śródziemnym i drugim co do wielkości tego typu statkiem na świecie. Będzie mógł jednorazowo przewozić do 900 pasażerów oraz 23 trailery / zestawy drogowe (długość pasa ładunkowego ro-ro dla ciężarówek ma wynosić 490 m) lub do 167 samochodów osobowych – czytamy w serwisie portalmorski.pl.

Katamaran Saint John Paul II ma pływać na szlaku promowym łączącym Maltę z Sycylią. Statek ma pokonywać trasę w ok. 90 minut.