Powrót Szydło, awans dla Jakiego? "Rz": Może dojść do poważnych przetasowań w rządzie

Gazeta twierdzi, że niedzielne wybory - szczególnie ich wynik jeśli chodzi o sejmiki oraz prezydentury w Warszawie i Krakowie - będą miały wpływ na wewnętrzną rozgrywkę w Zjednoczonej Prawicy. Autorzy artykułu Zuzanna Dąbrowska oraz Michał Kolanko informują, że w Prawie i Sprawiedliwości coraz więcej mówi się o zmianach w rządzie, które mogłyby dosięgnąć nawet funkcji premiera. W partii rządzącej ma się również mówić o powrocie do "wielkiej polityki" byłej premier Beaty Szydło.

To jednak nie wszystkie zmiany do jakich może dojść po wyborach samorządowych. Według dziennikarzy, jeden z szykowanych scenariuszy zakłada awans w hierarchii rządowej dla kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego, który obecnie jest wiceministrem sprawiedliwości. Nie bez znaczenia ma być tu fakt rezygnacji polityka z członkostwa w Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry. Gazeta wskazuje, że może to spowodować "zmianę nawet całej struktury prawicowej koalicji".

Więcej w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".