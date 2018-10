Milion gazet za publiczne pieniądze. Tak promują się małopolscy samorządowcy

Urząd marszałkowski rozesłał do mieszkańców Małopolski milion gazet, w których marszałek, jego zastępcy oraz członkowie województwa promują się za publiczne pieniądze. Koszt to 320 tysięcy złotych. Samorządowcy przekonują jednak, że jest to wyłącznie informacja o realizowanych programach – opisuje Onet.pl.

Władzę w województwie sprawuje koalicja PO-PSL. Tuż przed wyborami urząd marszałkowski rozesłał do mieszkańców Małopolski milion gazet, w których marszałek, jego zastępcy oraz członkowie województwa promują się za publiczne pieniądze. Co ciekawe, w tamtym roku ukazały się trzy numery gazety, a w tym pięć. Gazeta ma tylko osiem stron, ale znajdują się w niej zdjęcia, na których aż 20 razy występują władze województwa. Największe z nich umieszczono na pierwszej stronie, gdzie widać marszałka, jego zastępców, członków zarządu województwa oraz przewodniczącej sejmiku. Na zdjęciu jest też napis: "Wspólnie ulepszamy Małopolskę. Gdy dokończymy wszystkie inwestycje i uporamy się ze smogiem, to będzie najlepsze miejsce w Europie". Odpowiedź na postulaty mieszkańców? Mieszkańcy Małopolski w gazecie mogą przeczytać m.in. o tym, że samorząd przekazał oczyszczacze powietrza szpitalom, jak wydawane są unijne fundusze, a także, że władze województwa wiedzą, jak pokonać smog. – To z jednej strony odpowiedź na liczne postulaty mieszkańców Małopolski, którzy narzekali na brak wiedzy na temat programów realizowanych przez samorząd, z drugiej strony realizacja ustawowego zadania upowszechnienia wiedzy na temat zadań realizowanych przez tenże samorząd. W gazecie nie ma żadnych partyjnych ani politycznych odniesień ani logotypów – przekonuje w rozmowie z Onetem Filip Szatanik, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego. Samorządowcy zadbali również o promocję w internecie. Od maja ub. roku z sukcesami samorządowców mieszkańcy Małopolski mogą się też zapoznać w TV Małopolska. Produkcje filmowe ukazują się na stronie urzędu oraz na specjalnie stworzonej stronie internetowej telewizji.