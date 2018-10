Jaki: Nie chcę być w Unii, która mierzy banany

Jaki powiedział w Polsat News m.in., że problemem Warszawy "nie jest żadne globalne ocieplenie". – Nie chcę się zajmować globalnym ociepleniem. Realnym problemem Warszawy jest smog. Przez 12 lat było to kompletnie zaniedbane – dodał.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy był też pytany, czy myśli, żeby podpisać samorządową kartę LGBT. – Nigdy nie podpiszę samorządowej karty LGBT, ale to nie ma znaczenia z samorządowego punktu widzenia, bo chcę prezydentury pragmatycznej, a nie ideologicznej (...) To jest tak, że po pierwsze mam w tej sprawie silne przekonania, jestem osobą o poglądach liberalno-konserwatywnych. To są moje silne poglądy. Jeżeli chodzi o gospodarkę - liberalne, jeżeli chodzi o obyczajowe - konserwatywne – wyjaśnił.

Wczoraj kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że podpisze kartę LGBT+, która zakłada m.in. wsparcie dla osób mniejszości seksualnych i Parady Równości.

