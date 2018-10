Logo PiS jako jedyne budzi pozytywne skojarzenia?

Prof. Paruch stwierdził w programie telewizji wPolsce.pl, że na loga wszystkich partii oprócz PiS obywatele reagują negatywnie. – Wszystkie inne partie mają wyniki trzykrotnie mniejsze – tłumaczył, dodając, że wybory do sejmików różnią się od innych głosowań samorządowych, gdyż są wyborami czysto politycznymi.

– PiS wyraźnie złożyło ofertę polityczną pod swoją markę, korzystając z jej siły – mówił szef Centrum Analiz Strategicznych, tłumacząc, że nie ma większego znaczenia, kto zajmie pierwsze miejsce na liście, gdyż wynik w wyborach do sejmików będzie pochodną siły partii.

– Tak działają wybory do sejmików i Polacy to wiedzą. One są polityczne, nie są spersonalizowane – przekonywał gość wPolsce.pl.

Prof. Paruch podkreślił, że z badań wynika, że można spodziewać się wysokiej frekwencji podczas wyborów. – Gdyby się to potwierdziło, to mielibyśmy rekord frekwencyjny w historii III RP – tłumaczył, dodając jednak, że zapowiedzi wyborców rzadko przekładają się na ich realne działania, dlatego też do takich deklaracji należy podchodzić ostrożnie.

Jego zdaniem PiS może liczyć na polepszenie wyników w stosunku do poprzednich wyborów, ale zaznaczył, że to właśnie od frekwencji może zależeć w ilu sejmikach partia Kaczyńskiego będzie mogła sama rządzić. Prof. Paruch podkreślił, że ze względu na temperaturę sporu wysoka frekwencja jest na niekorzyść małych ugrupowań, które chciałyby zostać trzecią siłą na scenie politycznej.