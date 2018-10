Warszawa: Rozpoczął się demontaż pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej

Przygotowania do demontażu rozpoczęły się we wtorek, gdy wygrodzono teren i przekazano go firmie, która miała zająć się rozbiórką pomnika. W środę ruszyły prace rozbiórkowe, które potrwają do czwartku.

Decyzja o rozbiórce pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej wynika z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Pomnik upamiętnia żołnierzy sowieckich poległych we wrześniu 1944 r. podczas walk o Pragę. Na monumencie umieszczono napis: "Wieczna chwała bohaterom Armii Czerwonej, poległym w walkach o wyzwolenie stolicy Polski Warszawy". Pomnik wielokrotnie był oblewany czerwoną farbą lub ozdabiany antykomunistycznymi hasłami czy symbolami Polski Walczącej.