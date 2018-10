Trzaskowski: Takiej mobilizacji dawno nie widziałem. Liczy się każdy głos

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że wnioski ws. dopisania się do rejestru wyborców złożyło do wtorku ponad 26 tysięcy osób. Do tej pory urzędy rozpatrzyły pozytywnie ponad 18 tysięcy wniosków. Najwięcej osób dopisało się na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu.

Trzaskowski przyznał, że takiej mobilizacji przed wyborami dawno nie widział. – Kiedy idę ulicami Warszawy, bez przerwy ktoś mnie zatrzymuje, chce porozmawiać czy udzielić rady, albo przynajmniej pokazać, że wszystko jest okej. Większość tych reakcji jest pozytywna, ale zdarzają się również negatywne. Widać, że ludziom zależy, co widać też przy dopisywaniu się do rejestrów wyborczych – powiedział.

