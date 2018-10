Kuźmiuk: Wieś nie wybaczy PSL-owi i na Stronnictwo nie zagłosuje

Jak Pan, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też były polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenia ostatnie ujawnione taśmy na temat Pańskiej dawnej formacji?

Zbigniew Kuźmiuk: Rozdzieliłbym te nagrania. Jeśli chodzi o to, co mówi Waldemar Pawlak nie sposób nie zauważyć, że tak istotny polityk koalicji PO – PSL zauważa problem zdominowania mediów w Polsce przez zagraniczny kapitał. Ba, nawet mówi, że polscy przedsiębiorcy jeśli chcą mieć większy wpływ na gospodarkę, powinni spróbować przejąć udziały w TVN. A więc przyznaje, że zagraniczny właściciel także miał jakiś wpływ na działanie tych mediów, których był udziałowcem. Tym bardziej to dowód na to, jak istotna jest dekoncentracja, repolonizacja mediów. Podniesie się wielki krzyk, ale trzeba to zrobić. Ustawa jest gotowa, myślę, że zajmiemy się nią w kolejnej kadencji.

Wcześniejsze nagranie to z kolei rozmowa Jana Kulczyka z Pawłem Grasiem. Rozmówcy też sporo uwagi poświęcają politykom PSL?

Ta część rozmowy jest dla mnie przykra, ponieważ gdy byłem działaczem PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, obecny lider partii organizował spotkania młodzieżówki, miałem o nim pozytywną opinię. Niestety, w rządzie PO – PSL otrzymał ministerstwo, które przeprowadziło najbardziej niekorzystne dla naszej wsi ustawy. Wieś Polskiemu Stronnictwu Ludowemu nigdy tego nie zapomni. Jestem o tym całkowicie przekonany.

Politycy PSL mogą tłumaczyć, że byli w trudnej koalicji?

Byli w trudnej koalicji. Ale ja byłem w klubie PSL w czasie, gdy Stronnictwo współrządziło z SLD. I gdy stwierdziliśmy, że nic nie da się konstruktywnego zrobić, udało nam się wspólnie z Januszem Wojciechowskim doprowadzić do całkowitego koalicji tej zerwania. W latach 2007 – 2015 PSL nie tylko współrządził z PO, ale też jego politycy stali na czele resortu gospodarki, który wprowadzał niekorzystne dla Polski ustawy. Dziś partia mówi różne rzeczy, czasem nawet sensowne. Jednak trudno, by była wiarygodna.

W nagraniach padły też mocne oskarżenia o prorosyjskość – Janusza Piechocińskiego i całej formacji?

Tak i niestety jest tu prawda. Szczególnie w czasie, gdy Rosja zaostrzyła swoją politykę, dokonała aneksji Krymu, gdy słuchałem wypowiedzi niektórych byłych kolegów, to dostawałem nieomal palpitacji serca. Nie rozumiałem i nie rozumiem tego.