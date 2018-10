Trzaskowski chce podwyżek pensji dla nauczycieli

Jak poinformował Rafał Trzaskowski, dzisiaj na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego, spotkał się z nauczycielami zwarszawskich szkół. "Dobra edukacja dzieci to głównie ich zasługa" – komentował na Twitterze spotkanie z nauczycielami Trzaskowski.

– Na barkach naszych nauczycielek i nauczycieli spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za nasze dzieci, a mówię to nie tylko jako polityk, ale również jako ojciec – mówił polityk na konferencji prasowej. – Chcemy, żeby te dodatki, które są finansowane przez samorząd były większe. Rada miasta podjęła decyzję o podwyższeniu dodatków dla wychowawców, dla dyrektorów szkół. My chcemy, żeby ci nauczyciele, którzy zaczynają pracę otrzymywali wyższe dodatki, tych nauczycieli brakuje. Chcemy, żeby jak najwięcej osób wchodziło do zawodu – tłumaczył dalej polityk.

"Takiej mobilizacji dawno nie widziałem"

– Walka wyborcza będzie trwała do samego końca. Nic nie jest rozstrzygnięte i liczy się każdy głos, każdej warszawianki i warszawiaka. Obserwuję polską politykę i takiej mobilizacji nie widziałem dawno – mówił Trzaskowski, dzisiaj rano dzisiaj w RDC.

To reakcja na informacje prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, że wnioski ws. dopisania się do rejestru wyborców złożyło do wtorku ponad 26 tysięcy osób. Do tej pory urzędy rozpatrzyły pozytywnie ponad 18 tysięcy wniosków. Najwięcej osób dopisało się na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu.