Robimy drogową rewolucję

Łukasz Zboralski: W ubiegłym tygodniu Komisja Infrastruktury zajęła się powoływanym przez rząd Funduszem Dróg Samorządowych, z którego mają płynąć pieniądze na drogi lokalne – do 2028 r. ma to być w sumie 36 mld zł. Taki fundusz jest potrzebny w Polsce?

Bogdan Rzońca: To jest niezwykle potrzebne. Podkreślę, że Fundusz Dróg Samorządowych nie jest potrzebny wójtom, burmistrzom i starostom, tylko ludziom, którzy mieszkają przy złych drogach, chodzą do szkoły czy do pracy trasami bez chodników. To wszystko wpływa na samopoczucie tych ludzi, na jakość ich życia. Przecież w niektórych miejscowościach dzieci muszą chodzić do szkoły rowami! Tę sytuację chcemy naprawić. Dlatego komisja przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy tworzący Fundusz Dróg Samorządowych. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będę w imieniu komisji miał przyjemność powiedzieć, że wnosi ona o przyjęcie tej ustawy.