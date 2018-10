"On przepięknie potrafi dziewuchy napuszczać na siebie". Kosiniak-Kamysz na kolejnej ujawnionej taśmie

To już kolejna ujawniona w ostatnim czasie przez portal TVP.Info taśma. Tym razem opublikowano zarejestrowaną rozmowę polityków Polskiej Stronnictwa Ludowego. W czasie rozmowy lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zanim rozpoczął karierę w rządzie był krakowskim radnym, a mandat uzyskał z list Majchrowskiego, dzieli się z Waldemarem Pawlakiem swoimi spostrzeżeniami na temat prezydenta tego miasta.



– On [Donald Tusk] już się chyba zaczął upajać właśnie tym, jak ludzie reagują, takim teatrzykiem. To zresztą też do perfekcji opanował Majchrowski. W rozgrywaniu ludzi na dworze. On przepięknie potrafi, szczególnie dziewuchy, napuszczać na siebie – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje: "On bierze tak trzy, cztery, wiceprezydenta robi, jakiegoś pełnomocnika, doradcę w tym samym obszarze. I trzy kobiety. I on jedną podsyci na drugą, tu… A później przychodzi i jest wielki król, bo rozwiązuje konflikt, który sam, ten…I to też jest jego sukces, że potrafił różne środowiska poprzyciągać i je poukładać tak, że one się czasem pokłócą, później się pogodzą ze sobą i jadą z nim do przodu".

