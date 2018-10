Rolnicy stracą 500 Plus?

Jak informuje "Super Express", wiele rolniczych rodzin może przekroczyć próg dochodowy uprawniający do otrzymywania świadczenia. Obecnie wynosi on 800 zł na osobę w rodzinie. Tabloid przywołuje dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika iż w 2017 roku znacząco wzrósł dochód z jednego hektara. To właśnie według tego przelicznika oblicza się budżet rolniczej rodziny. "Wskaźnik za ubiegły rok wynosi już 3399 zł czyli jest wyższy o ponad 800 zł niż przed rokiem" – wskazuje dziennik.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z tabloidem lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk podkreśla, że to oznacza, iż próg dochodowy przekroczy większość rodzin na wsi posiadających jedno dziecko. – Świadczenie wcześniej utraciło już 250 tys. dzieci, a teraz dołączą do nich kolejne tysiące ubogich rodzin na wsi. Wciąż nie rozumiem, dlaczego 500 plus przysługuje rodzinie z dwójką dzieci, która ma 20 tys. zł dochodu miesięcznie, a nie może otrzymać go rodzic jedynaka w zdecydowanie gorszej sytuacji finansowej. Jeżeli rząd nie podniesie progu dochodowego dla wszystkich, niedługo milion Polaków znajdzie się poza programem – alarmuje polityk.

Co na to resort kierowany przez Elżbietę Rafalską? Bartosz Marczuk poinformował, iż rząd nie zamierza zmienić "kotwic programu". Podkreślając, że 500 Plus stanowi ogromne wsparcie dla rodzin, a program realizuje wyznaczone cele.