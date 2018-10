"I to jest cała prawda o polskiej lewicy". Mocna odpowiedź Ziemkiewicza na wpis Środy

Magdalena Środa zamieściła na swoim profilu na Facebooku relację z pewnej rozmowy, która pozytywnie ją nastroiła. "Pan w dzielnicowym sklepie, powiedział, że nic mi nie sprzeda jeśli nie obiecam, że będę głosowała na Trzaskowskiego. Obiecałam" – napisała. Jak dodała, mężczyzna tłumaczył jej swój pryncypializm tym, "że zaroiło się od 'obcych' ludzi, co to przyjechali do Warszawy wspierać farbowanego lisa z Opola". "A jaki mają język?! Słyszy pani te k.... latające w powietrzu? To 'nowi Warszawiacy'" – zrelacjonowała Środa.



"Pis ma wielkie pieniądze a metody działania tej partii nie są ograniczone żadną etyką, żadnym dobrem wspólnym, żadną religią, to czysty nihilizm, stać ich więc na wszystko. Jeśli Warszawa się podda to koniec z tym miastem, tak jak koniec demokracji zbudował nam inny farbowany lis (choć to może raczej coś na kształt ryby), który udawał kandydata na prezydenta wszystkich Polaków a został podnóżkiem podnóżków prezesa. Uwaga na oszustów! Warszawa to nowoczesne miasto, nie kruchta, nie pisoland, nie jakiewo... Dziś obowiązek głosowania jest absolutnie fundamentalny" – czytamy we wpisie publicystki.





Do jej postu odniósł się na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" w krótkich słowach podsumował postawę Magdaleny Środy i uznał ją za obraz polskiej lewicy. "Od 'obcych'?! Od 'obcych' się zaroiło? Znaczy - pisowcy, wiocha, to jak czarnuchy, gudłaje czy inne ciapate? A pani profesor rozanielona!" – napisał na Ziemkiewicz i dodał: "I to jest cała prawda o polskiej lewicy: zwykłe ksenofobiczne i nietolerancyjne prymitywy, a ideowa nadbudowa to tylko pic i lakier na buraku".