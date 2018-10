"Dlaczego się na to godzimy?". DGP: Dane Polaków na wyciągnięcie ręki

Dziennik donosi o spółce udzielającej tzw. chwilówek, której nie wyszedł biznes, a ma dostęp do rejestru PESEL. Otrzymała go w 2015 roku. Dziś firma nie ma już ona ani zarządu ani rady nadzorczej i w razie jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących przetwarzania danych nie ma kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Sprawa dotyczy Axcess Financial Poland, której jedynym udziałowcem jest inna amerykańska spółka.

W rozmowie z "DGP" Andrzej Lewiński, radca prawny, w latach 2006-2016 zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych w pyta, dlaczego "godzimy się jako państwo na przekazywanie danych osobowych Polaków prywatnemu amerykańskiemu biznesowi". W jego ocenie, zgody zostały wydane lekkomyślnie i minister cyfryzacji powinien niezwłocznie przeanalizować, czy wszystkie firmy którym przyznano dostęp do rejestru PESEL, szczególnie te z obcym kapitałem, powinny z niego korzystać.

Informacja o tym, jakie firmy mają dostęp do rejestru PESEL została przekazana przez resort cyfryzacji posłance Prawa i Sprawiedliwości Annie Sobeckiej. Mają go: 1. Euronet Polska sp. z o.o. 2. Axcess Financial Poland sp. z o.o. 3. Cinkciarz. pl sp. z o.o 4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. 5. Związek Banków Polskich.