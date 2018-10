"Homofobiczny buc". Maleńczuk naraził się lewicy

We wpisie zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych Grzegorz Janoszka z partii Razem cytuje fragment wywiadu z ostatniego "Newsweeka". Przytoczony fragment dotyczy stosunku Macieja Maleńczuka do osób innej orientacji seksualnej i jego poglądów na sam homoseksualizm. – A swoją drogą często się zastanawiam, jak to jest, gdy w prawicowej rodzinie rodzi się dziecko, które dorastając staje się homoseksualne – przyznaje Maleńczuk, na co Renata Kim odpowiada: "Rodzi się homoseksualne". – Tak twierdzisz? – dopytuje muzyk. Dziennikarka przekonuje go, że to nie ona tak twierdzi, a nauka. – Nie potwierdzam tego, ale ok, to w tym momencie jestem prawicowy. Z mojego doświadczenia wynika, że 99% dziewczyn jest biseksualnych. A to, że faceci postanawiają się łączyć w pary męsko-męskie wynika z tego, że boją się kobiet. Wolą pójść do łóżka z kolegą niż z koleżanką, bo nie wiedzą jak się zachować. No, nie wierzę w to, że ktoś się rodzi homoseksualny. Ale wielu mężczyzn pewnego dnia decyduje się na homoseksualizm, a wcześniej miało dzieci, było w normalnych związkach, nie? – mówi Maleńczuk, który podkreśla że uznaje to za wymysł. Zastrzega jednak, że toleruje to i "co kogo obchodzi z kim kto sypia". Po tym jednak znów rzuca coś, co zapewne wielu lewicowym środowiskom może się nie spodobać. – Odczepcie się wszyscy, dajcie ludziom jakąś sferę prywatności. Dlatego uważam, że te parady równości to rodzaj narzucania się: zobaczcie, my tacy jesteśmy, wy też tacy możecie być. Wydaje mi się, że tak nie powinno być – ocenia.

Wypowiedź tę w ostrych słowach skomentował Janoszka. Działacz partii Razem określił Maleńczuka jako "homofobicznego buca". "To że Maleńczuk jest homofobicznym bucem, to niby wiadomo od dawna. Ale to co on pieprzy w najnowszym wywiadzie dla Newseeka, to jest jednak rynsztok rodem z najgorszych prawackich gadzinówek" – napisał oburzony.