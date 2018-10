Gajewska to internetowy troll?

Profil "Ugryź PiSowca" w jawny sposób wspiera opozycję, uderzając w obóz władzy. Można tam znaleźć niewybredne memy oraz obrazki. Ostatnio na profilu pojawiło się wulgarne porównanie posła koła Wolni i Solidarni Adama Andruszkiewicza do dmuchanej lalki. Na profilu udostępniane są treści polityków PO, a także materiały wyborcze Rafała Trzaskowskiego.

"Fakt" opisuje, że wszystko wskazuje na to, że za stroną stoi Kinga Gajewska. "Facebook pokazuje powiązania profilu „Ugryź PISowca” z profilami „Biuro poselskie Kingi Gajewskiej”, „Kinga Gajewska”, „Platforma Obywatelska Błonie” (stamtąd pochodzi posłanka) czy „Biuro poselskie Arkadiusza Myrchy”. To jeszcze nic. Profil „Ugryź PiSowca” ma na FB swoją historię. Istnieje od 17 marca 2011 roku, ale wówczas nazywał się „Ślub z Best Moments”. A tak się składa, że Best Moments to nazwa firmy powstałej w kwietniu 2011 r., zajmującej się organizacją wesel. Była to jednoosobowa działalność... Kingi Gajewskiej zanim została posłanką!" – wskazuje dziennik.

Co na to parlamentarzystka Platformy? – Nie znam takiego profilu, nie wiem o co chodzi – mówi w rozmowie z "Faktem".