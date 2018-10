"Poziom zidiocenia liberałów dawno przekroczył Rubikon przyzwoitości". Żukowska kontra Środa

Magdalena Środa zamieściła na swoim profilu na Facebooku relację z pewnej rozmowy, która pozytywnie ją nastroiła. "Pan w dzielnicowym sklepie, powiedział, że nic mi nie sprzeda jeśli nie obiecam, że będę głosowała na Trzaskowskiego. Obiecałam" – napisała. Jak dodała, mężczyzna tłumaczył jej swój pryncypializm tym, "że zaroiło się od 'obcych' ludzi, co to przyjechali do Warszawy wspierać farbowanego lisa z Opola". "A jaki mają język?! Słyszy pani te k.... latające w powietrzu? To 'nowi Warszawiacy'" – zrelacjonowała Środa.

Co ciekawe, krytycznie do wpisu odniosła się rzeczniczka SLD. Anna-Maria Żukowska stwierdziła, że opisana przez Środę postawa nie ma wiele wspólnego z otwartością i europejskością. "Ta sama Środa plującą na przyjezdnych będzie krzyczeć #RefugeesWelcome" – wypunktowała Środę działaczka SLD.