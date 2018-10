Sondaż DoRzeczy.pl w sprawie szczepień: Połowa elektoratu PiS i Kukiz’15 chce wolności

Wśród wszystkich dorosłych Polaków 36% jest za dobrowolnością szczepień dzieci, a 64% opowiada się za szczepieniami obowiązkowymi.

Największy odsetek osób popierających dobrowolność szczepień jest wśród zwolenników partii Wolność (77%) a potem wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości (50%) i Kukiz’15 (49%). Kolejne pozycje w tym rankingu zajmują sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego (32%) i Partii Razem (31%). Wreszcie, najmniejsze poparcie dla szczepionkowego pro-choice jest wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej (15%), Sojuszu Lewicy Demokratycznej (12%) i Nowoczesnej (12%). Jak widać, istnieje bardzo silna korelacja pomiędzy poglądami na dobrowolność szczepień a poglądami politycznymi.

Należy zaznaczyć, że w większości krajów należących do Unii Europejskiej szczepienia są dobrowolne. Kraje, w których to rodzice decydują, czy ich dzieci mają być szczepione czy też nie, to: Austria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania. W wielu innych krajach Europy, nie należących do Unii Europejskiej, szczepienia też są dobrowolne: Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Rosja, Białoruś. W Belgii jest obowiązkowe jedynie 1 szczepienie a na Malcie 3. W Polsce aż 11 szczepień jest przymusowych.

Najwięcej zwolenników przeważającej w Unii Europejskiej i wśród pozostałych państw Europy dobrowolności szczepień jest wśród osób młodych. Im ktoś starszy, tym rzadziej to akceptuje. Odsetek ten wynosi odpowiednio: wiek 18-29 lat (43%), wiek 30-40 lat (48%), wiek 41-50 lat (31%), wiek 51-60 lat (32%), wiek 61+ (28%).

Wśród rodziców niepełnoletnich dzieci im młodsze ktoś ma dziecko (dzieci) tym częściej jest za dobrowolnością: rodzic dziecka w wielu 0-5 lat (45%), rodzic dziecka 6-10 lat (42%), rodzic dziecka 11-14 lat (41%), rodzic dziecka 15-17 lat (25%). Wynika z tego, że wraz z narodzinami kolejnych roczników dzieci ich rodzice coraz częściej chcą sami decydować czy ich dziecko ma być szczepione.

Im wyższy stopień wykształcenia, tym mniejsze poparcie dla dobrowolności: wykształcenie podstawowe i zawodowe (52%), średnie (33%) i wyższe (29%).

Częściej szczepionkową wolność popierają mężczyźni (38%) niż kobiety (34%).

Badanie przeprowadzono w dniach 8-11 października 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych CAWI.