Koalicja Obywatelska nie odpuszcza. Schetyna: Jutro kończymy o 23:59

Ostatnie godziny kampanii wyborczej to czas wzmożonej aktywności polityków. Działacze robią co mogą, aby w ostatniej chwili przekonać do siebie wyborców. Koalicja Obywatelska, choć sondaże wieszczą jej przegraną ze Zjednoczoną Prawicą, zapowiada walkę do końca.

– Jutro bardzo wcześnie zaczynamy i mamy taką trasę po całej Polsce. Kończymy 23:50 – zapowiedział w czwartek wieczorem na antenie Polsat News Grzegorz Schetyna. Szef PO zaznaczył, że liczy na wygraną w więcej niż połowie sejmików: – Wygramy te wybory. Jestem pewny, że to będzie dobry wynik. Zwycięstwo w najważniejszych, największych miastach, w tych 10, 12, 14. Myślę, że sejmiki będą takim sprawdzianem, bo to odbija tę mapę politycznej geografii. Chciałbym, żebyśmy wygrali w więcej niż połowie sejmików, mieli zdolność koalicyjną. Bo być może PiS wygra w części, ale ważne jest, żeby mieć większość koalicyjną do zbudowania większości w sejmikach, żeby mieć wpływ na powołanie zarządów. Schetyna stwierdził, że ma nadzieję, iż Koalicja Obywatelska przetrwa i będzie projektem na kolejne wybory: do europarlamentu oraz Sejmu i Senatu. – Wierzę w Koalicję Obywatelską, we współpracę z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Chciałbym, żeby ta koalicja trwała, żeby była dobrym projektem na wybory europejskie i parlamentarne. Na pewno rozmowy z PSL przed wyborami europejskimi. Jesteśmy w jednej grupie, w EPP – powiedział polityk.