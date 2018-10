To byłaby prawdziwa rewolucja. Uczniowie będą chodzić do szkoły w soboty?

Z danych podanych przez gazetę wynika, iż wskutek reformy systemu edukacji wygaszającej gimnazja, w 2019 roku w liceach ogólnokształcących spotkają się zarówno ostatni absolwenci gimnazjów, jak i pierwsi uczniowie kończący ósmą klasę. "Rz" wskazuje, że podczas gdy w latach wcześniejszych było to ok. 350 tys. uczniów, teraz będzie to aż 772 tys. uczniów. Oznacza to, że w obleganych liceach może być natłok uczniów. Naprzeciw temu problemowi chcą wyjść warszawscy radni, którzy rozważają wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy.

Jak podkreśla w rozmowie z dziennikiem Joanna Gospodarska, w praktyce oznaczałoby to, iż część uczniów uczęszczałaby do szkoły od wtorku do soboty.

Co na to Ministerstwo Edukacji Narodowej? Rzecznik tego resortu Anna Ostrowska, która powołała się na przepisy prawa oświatowego, poinformowała, że istnieje możliwość organizacji lekcji w sobotę. Podkreśliła przy tym, że zajęcia muszą być rozłożone równomiernie w poszczególnych dniach tygodnia.