Cejrowski bez ogródek: Pisiory wkurzają mnie najbardziej tym razem

Przedwczoraj sztab Patryka Jakiego zaprezentował spot dotyczący uchodźców. W klipie wykorzystano m.in. wypowiedzi kontrkandydata Jakiego – Rafała Trzaskowskiego i lidera PO Grzegorza Schetyny. Klipem tym Prawo i Sprawiedliwość ma na celu udowodnić, że rządy PO skończą się dla Polski tym, czego obecnie doświadczają kraje Europy Zachodniej.

"Jest taki temat, którego nie puszcza żadna telewizja"

Postawę Prawa i Sprawiedliwości wobec migrantów w ostrych słowach skomentował Wojciech Cejrowski. – Pisiory wkurzają mnie najbardziej tym razem – oznajmił na nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube.com. Podróżnik mówi o temacie, którego nie porusza żadna ze stacji telewizyjnych. – Imigranci, których PiS miał nie wpuszczać i sądzę, że sporo głosów wyborczych w tych głównych wyborach parlamentarnych zdobyli dlatego, że stali w opozycji do PO, które mówiło, że Polska jak cała Europa powinna przyjmować tych biednych uchodźców, a PiS mówił twardym językiem, że islamistów nie chcemy w Polsce, w związku z tym se będziemy przyjmowali ewentualnie repatriantów z Kazachstanu. I tak miało być – podkreślił.

Podróżnik wskazał, że odkąd w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość "masowo sprowadzani są robotnicy z krajów takich jak terrorystyczny kraj Pakistan wpisany przez Trumpa na listę podejrzanych”. – Z sąsiednich Indii sprowadzają. Że niby pracowników, bo brakuje w Polsce rąk do pracy i są w Polsce takie firmy, które idą do urzędu pracy i mówią: Potrzebuję pracownika z językiem angielskim płynnym do kopania rowów. I w Polsce nie ma, a w Indiach są, bo tam jest angielski urzędowy – mówił. Wojciech Cejrowski podkreślił, że przy pomocy takiej właśnie sztuczki z Pakistanu i Indii sprowadzają w tysiącach pracowników do Polski.

"Odrażająca, cyniczna, podła i głupia propaganda"

Przypomnijmy, że Wojciech Cejrowski nie jest jedynym, który w kwestii przyjmowania migrantów zarzuca Prawu i Sprawiedliwości hipokryzję. Od dłuższego czasu temat ten podnoszą środowiska narodowe. "Ten spot PiS o 'uchodźcach' jest tak odrażającą, cyniczną, podłą i głupią propagandą, że aż trudno uwierzyć, że naprawdę go wypuścili. Wierzę, że Polacy są znacznie mądrzejszym narodem, niezależnie od poglądów na politykę migracyjną i pomocową, niż sądzi Prezes i jego kamaryla" – pisał na portalu społecznościowym wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

Z kolei Karol Kaźmierczak z portalu Kresy.pl ocenił, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości jest "najbardziej proimigracyjnym rządem w historii III RP".