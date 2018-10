"Nie było w historii nikogo, kto by z Kaczyńskim wygrywał na miękko". Schetyna tłumaczy się z "szarańczy"

– Dla dobra Polski i jej obywateli, dla naszego miejsca w Europie, musimy wygrać te wybory. Zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską szarańczę – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu.







O użycie słowa "szarańcza" wobec przeciwników politycznych Schetyna został zapytany w wywiadzie dla "Polska the Times". Pytany, czy jego sposób na Prawo i Sprawiedliwość to "utwardzanie kursu", szef PO odparł: "Jako kapitan nie mogę być miękki". Jak dodał, w ten sposób musi cementować drużynę i wspólną odpowiedzialność.

– Nie było w historii nikogo, kto by z Kaczyńskim wygrywał na miękko. Oni narzucają taką grę. I to jest wybór zero-jedynkowy: albo my ich zatrzymamy i obronimy samorząd, albo za rok oni ostatecznie cofną Polskę w polityczny niebyt i wszyscy będziemy w innym miejscu historii – przekonywał.



Schetyna posłużył się tu przykładem Węgier. – Ja pamiętam, jak po zwycięstwie Orbana opozycja na Węgrzech się kłóciła i zajmowała przepychankami. Skończyło się tak, że Orban stworzył już tak dominująca konstrukcję na Węgrzech, że ludzie są przekonani, że muszą na niego głosować, bo nie ma żadnej alternatywy. Nie dopuśćmy do tego w Polsce – zapowiedział.

Ze słów lidera PO tłumaczyli się wcześniej kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski i wiceprzewodniczący tej partii Borys Budka: