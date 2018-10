Stowarzyszenia sędziowskie biją w ministra: Ziobro na ścieżce do Polexitu

W środę Zbigniew Ziobro skierował wniosek do TK o zbadanie przepisu unijnego traktatu, który pozwala sądom zadawać Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania dotyczące kształtu i ustroju władzy sądowniczej. Krytycy ministra przekonują, że to pierwszy krok do wyjścia Polski z Unii.

"My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej oświadczamy, że pozostaniemy sędziami unijnymi do momentu oficjalnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej" – brzmi oświadczenie czterech stowarzyszeń sędziowskich.



Pod stanowiskiem podpisały się zarządy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Stowarzyszenia Sędziów "Themis", Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych "Pro Familia".

Ich zdaniem "ostatnie działania ministra sprawiedliwości, zarazem szefa jednej z partii politycznych, prowadzą do nieuznawania polskich wyroków w Europie, a w konsekwencji - rozpoczęcia ścieżki Polexitu". Potwierdzeniem tego ma być ostatni wniosek Ziobry do TK.

"Mimo działań polityków sędziowie nadal będą orzekać zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, włączając w to bezpośrednie stosowanie konstytucji i wiążących Polskę umów międzynarodowych" – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj także:

Zybertowicz: Polexit? Rządzący byliby szaleńcami