Kolejny pozew w trybie wyborczym. PiS oskarża PSL o kłamstwa ws. Morawieckiego

Na razie nie wiadomo czego konkretnie dotyczy pozew Prawa i Sprawiedliwości. Informację o złożeniu pozwu w trybie wyborczym podał na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego partii Krzysztof Sobolewski.

PSL atakuje premiera

Od połowy września Polskie Stronnictwo Ludowe szczególnie ostro atakuje szefa rządu, po tym jak Mateusz Morawiecki skrytykował PO i PSL za niewystarczające jego zdaniem inwestycje w drogi. – Nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – to właśnie te słowa premiera, wypowiedziane podczas wizyty w Świebodzinie, wywołały sprzeciw dawnych koalicjantów, czyli PO i PSL.

– Może premier Morawiecki nie widzi nowych dróg przez zaciemnione szyby limuzyny? To kłamstwo, że nie budowaliśmy dróg. Będziemy codziennie odkłamywać jego słowa – mówił w połowie września w Rzeszowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Budowaliśmy tysiące kilometrów dróg i będziemy robić to dalej w samorządach. Proponujemy Trójpak Drogowy Ludowców: droga, chodnik i ścieżka rowerowa. To nasza propozycja – mówił dalej polityk.

Ostatecznie, premier Mateusz Morawiecki przegrał proces z Koalicją Obywatelską i musiał sprostować swoją wypowiedź na temat budowy dróg i mostów za rządów koalicji PO-PSL.

