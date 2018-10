Ważna informacja dla pacjentów. Zobacz, co się zmieni w karcie EKUZ

Już nie rok, ale 18 miesięcy będzie ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia ważność karty zostaje wydłużona do 5 lat. To efekt zarządzenia prezesa NFZ-u. Zmiany mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polaków.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne. EKUZ uprawnia osoby ubezpieczone w NFZ-ecie do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii przez okres 6 miesięcy, na identycznych zasadach jakie obowiązują obywateli tych państw. Na mocy zarządzenia prezesa NFZ-u już nie rok, ale 18 miesięcy będzie ważna EKUZ, zaś w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia ważność karty zostaje wydłużona do 5 lat.