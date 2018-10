Wałęsa: PiS jest gorsze niż faszyzm i stalinizm. Stawką wyborów jest wojna domowa

Lech Wałęsa w rozmowie z "Wirtualną Polską" stwierdził, że trzeba szczególnie uważnie pilnować wyborów samorządowych, ponieważ "rządzą Polską bardzo nieuczciwi ludzie". – Ci ludzie są tak kłamliwi, tak perfidni, że są gotowi zrobić wszystko. To jest gorsze niż stalinizm, gorsze niż hitleryzm. W przypadku PiS nie ma żadnej świętości. To jest gorsze od wszystkiego. Dlatego nie wolno im wierzyć. Oni robią wszystko, byle oszukać. Już zamach za moich czasów był przez tych ludzi organizowany – ocenił.

Były prezydent powiedział też, że opozycja powinna się zjednoczyć, ale jak przyznał "trochę odpuścił" tę sprawę przed wyborami samorządowymi. – Ale przed wyborami parlamentarnymi będziemy musieli stanąć już na głowie wszyscy. Nie pozwolę, byśmy nie poszli razem – dodał.

Wałęsa: Paru pułkowników powinno zrobić porządek

Lech Wałęsa stwierdził też, że "wszyscy ci ludzie, którzy dopuszczają się do łamania konstytucji" muszą być osądzeni. – Po wojnie domowej będą sądzeni – powiedział. Były prezydent dodał też, że politycy PiS to "nawiedzeni ludzie, populiści". – Właściwie to paru pułkowników powinno zrobić porządek. Potem ta władza będzie sądzona. I kraj będzie się rozwijał normalnie. To by było najbardziej logiczne. Ale skoro tego nie chcemy i nie mamy takich pułkowników, to musimy to wykonać inaczej. To będzie trochę dłużej trwało, ale musimy to uporządkować – podkreślił.