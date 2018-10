Wielowieyska i Zaremba jednym głosem. Posłuchaj o czym mówią dziennikarze

Serwis MamPrawoWiedziec.pl stworzył serię spotów, w którzy dziennikarze i artyście zachęcają do udziału w wyborach.

– Wybory samorządowe są takimi wyborami, gdzie wybieramy ludzi, którzy mają wpływ na nasze codzienne życie. Paradoksalnie można nawet zagłosować na kogoś, kto jest daleko w sensie ideowym, ale kto na przykład przedstawia ciekawe czy podobne do moich wizji rozwiązania w kwestiach lokalnych – tłumaczy w jednym ze spotów dziennikarz Piotr Zaremba. – Zachęcam wszystkich do tego, żeby w niedzielę głosowali – podkreśla dalej publicysta „Sieci”.

– Pójdę głosować, bo zależy mi na tym, żeby w moim samorządzie byli ludzie, których znam, do których mam zaufanie – tłumaczy natomiast dziennikarka TOK FM i „Gazety Wyborczej”. – Warto się wysilić, zajrzeć do internetu, poszukać informacji na temat kandydatów. Nie tylko o tych na pierwszych miejscach na listach wyborczych, ale tych dalszych, bo może to są rzeczywiście fajni ludzie, z dorobkiem, z wykształceniem, z pomysłami, jak zmieniać świat. Warto się wysilić, bo to ci ludzie będą mieli wpływ na to, jak będzie wyglądać nasze otoczenie – dodaje Dominika Wielowieyska.

Od 2006 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentowane są dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miasta oraz kandydatów na te funkcje. Przed każdymi wyborami serwis kieruje też do kandydatów kwestionariusze zawierające zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne.

