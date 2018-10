Duża zmiana w prognozie pogody TVP. Kurski: Podjąłem decyzję

Kandydatka PiS na prezydenta Nowego Sącza Iwona Mularczyk zwróciła się z prośbą do prezesa TVP, aby Nowy Sącz pojawił się na mapie pogodowej emitowanej w telewizji. Miała to być interwencja w imieniu mieszkańców, ponieważ sądeczanie mieli wielokrotnie prosić samorząd o interwencję w tej sprawie. "Sądeczanie uważają, że Nowy Sącz, będący centrum ważnego pod względem turystycznym subregionu zasługuje na to, aby nazwa tegoż właśnie miasta pojawiała się na mapach i przypominała wszystkim widzom na terenie całego kraju o wspaniałym i pełnym uroku oraz walorów turystycznych regionie naszego kraju, również o ważnym subregionie w Małopolsce" – czytamy w liście przesłanym przez Iwonę Mularczyk do Jacka Kurskiego. "Interesująca propozycja. Mam pewien pomysł" odpisał jej na Twitterze prezes TVP.

Dzisiaj prezes TVP poinformował, że na regionalnych mapach pogody prezentowanych w TVP Info i "Panoramie" będą umieszczone wszystkie byłe miasta wojewódzkie.