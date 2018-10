Schetyna: Radzę wam, żebyśmy dali im po łapach, póki czas

Grzegorz Schetyna zaapelował w Chorzowie o głosowanie na Koalicję Obywatelską. – Wzywam wszystkich tych, którzy chcą demokracji, ładu i wolności, którzy nie akceptują kłamstwa i pogardy. Wzywam naszych dotychczasowych wyborców, ale też wyborców lewicy, tych którzy się wahają i wyborców PiS. Nawet oni czują, że tej władzy przyda się otrzeźwienie. Spotkajmy się wszyscy w niedzielę, bo Polska ma przyszłość, a Polska jest w naszych rękach – mówił.

Z kolei Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej podkreśliła, że najbliższe wybory samorządowe dotyczą przyszłości Polski. – Polska jest kobietą, polska samorządowa jest kobietą i to nowoczesną kobietą. Polska samorządowa, o której marzymy, to nie ideologia, nie są kłótnie i głupie swary. To nie są pomniki na każdym kroku, zmiany nazw ulic, tępa propaganda PiS-u, jaką ostatnio widzieliśmy w spocie – mówiła w Chorzowie.

– Polska samorządowa stanie, musi stać się bastionem Europy w naszym kraju, ostoją wolności i wartości europejskich. Niech PiS tapla się w swoim bagienku, pogardzie dla Polaków, kłótniach i swarach. My nie chcemy ich nienawiści i kłamstwa, które mogą zainfekować nasze samorządy, regiony, małej ojczyzny. Chcemy dumy z naszych miast i regionów, dumy z przynależności do UE. Drodzy Polacy, stawka tych wyborów jest wysoka. Stawka jest zbyt wysoka, żeby pozostać w domu – powiedziała.