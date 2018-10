Transgresja po polsku

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, w którym domaga się, aby Trybunał stwierdził, że art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest niezgodny z polską konstytucją. Na podstawie tego artykułu polskie sądy zwracają się obecnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zadając tzw. pytania prejudycjalne, co faktycznie blokuje wprowadzenie zmian w systemie prawodawstwa. Jak łatwo przewidzieć, decyzja Zbigniewa Ziobry ściągnęła na niego gromy.