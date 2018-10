Popek: Wspierając Kościół, wspieramy coś ponadczasowego

Anna Popek to jedna z gwiazd mediów, które nie wstydzą się swojej wiary i głośno mówią o przywiązaniu do Kościoła. Dziennikarka TVP we wpisie na Facebooku jakiś czas temu odniosła się do filmu "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. "Artysta może robić filmy, widz może je oceniać i interpretować. Jesteśmy sobie wzajemni potrzebni a taki film jak "Kler" może zdziałać wiele dobrego. Zarówno dla twórcy, widzów jak i bohaterów tego obrazu. Dlatego bez histerii trzeba podchodzić tego filmu" – oceniła.

W rozmowie z portalem Plejada, Popek wskazała, że atmosfera wokół filmu przypomina burzę w szklance wody. – Jako katoliczka uważam, że powinnam zabrać głos w dyskusji. Wydaje mi się, że jest burza w szklance wody wokół tego filmu, ale też wydaje mi się, że katolicy deklarują na każdym kroku jakąś swoją postawę: czy chodzą do kościoła, czy nie chodzą, czy dają na tacę, czy nie, czy ważne są śluby kościelne. Obłuda jest w różnych kręgach – powiedziała.

I dodała: – W relacjach z Bogiem należy być bardzo uczciwym, bo Bóg wszystko widzi. Wspierając kościół wspieramy coś ponadczasowego, coś, co nadaje nam sens życia.

