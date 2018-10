Alkohol, pieniądze i kobiety. Polskie studio stworzyło "Symulator księdza"

Jak wygląda życie księdza? Według studia Delirma, jest w nim miejsce na używki, seks, biesiadowanie, a konfesjonał to miejsce przekupstwa. "Ktoś sławny powiedział kiedyś, że wielka moc to wielka odpowiedzialność. Niektórzy uważają, że wielka moc to wielka zabawa. Gdzie leży prawda? Wybierz sobie" – zachęcają twórcy "Symulatora księdza".

Priest Simulator, czyli "Symulator Księdza" to produkcja, której premiera zapowiadana jest na 25 grudnia 2019 r. Już teraz na kanale dystrybutora Ultimate Games S.A. pojawił się krótki zwiastun symulatora. Gracz wciela się w proboszcza małej parafii. Trudno nie odnieść wrażenia, że gra promowana jest na fali popularności filmu "Kler" oraz trwającej dyskusji na temat kondycji Kościoła. "Wyobraź sobie, że masz boskie moce i jesteś najważniejszą osobą we wsi. Co robisz? Pomagasz ludziom czy robisz sobie jaja? Oto życie księdza. Oto niektóre z możliwości jakie stwarza Priest Simulator: odprawianie kazań i zdobywanie uznania wśród ludzi chodzenie po kolędzie i zdobywanie łupów walka z innymi księżmi na boskie moce ściganie się samochodem z innymi księżmi odprawianie egzorcyzmów na opętanych ludziach lub zwierzętach" – tak o swoim "dziele" piszą twórcy.