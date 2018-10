"Zero tolerancji dla nadużyć seksualnych". Kuria zawiesza ks. Romana K.

Oświadczenie Kurii Archidiecezji Warmińskiej:

"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sprawy ks. Romana K. informujemy, że biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie wskazania Stolicy Apostolskiej i wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński po rozeznaniu sytuacji, podjął decyzję o skierowaniu sprawy do Kongregacji Nauki Wiary, co wiąże się z jednoczesnym zawieszeniem ks. Romana K. w pełnieniu obowiązków duszpasterskich proboszcza do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Stolicę Apostolską, o co poprosił także ks. Roman K.

W 2003 roku Archidiecezja Warmińska postępowała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. W sprawie ks. Romana K. przeprowadzono dochodzenie kanoniczne. Dokonał tego delegat ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, który po rozmowie z bezpośrednim świadkiem zdarzenia nie potwierdził prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa na tle seksualnym. Na bazie tej opinii uznano, że nie ma konieczności informowania Stolicy Apostolskiej.

Sprawa ks. Romana K. prowadzona była przez amerykański wymiar sprawiedliwości, a także badana przez prokuraturę rejonową w Olsztynie. W Stanach Zjednoczonych sprawa zakończyła się zawarciem ugody. Należy zaznaczyć, że w USA przypadek ks. Romana K. nie był podnoszony i rozpatrywany ani w kategoriach gwałtu, rozumianego jako pożycie seksualne, ani w kategoriach pedofilii. W Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło także, że ks. Roman K. nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.



Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji zapewniając, że zasada zero tolerancji dla nadużyć seksualnych jest dla nas priorytetem".

Oświadczenie zostało podpisane przez ks. Marcina Sawickiego, rzecznika kurii.

O sprawie proboszcza parafii we wsi Orzechowo pod Dobrym Miastem pisał portal OKO.press. W 2005 roku Romana K. został skazany w USA za napaść seksualną na 17-letnią dziewczynę. Do napaści miało dojść trzy lata wcześniej – kilka dni po tym jak dziewczyna została zgwałcona przez taksówkarza. Ksiądz Roman K. miał wykorzystać jej tragedię i odwiedzając ją w domu zmusić do współżycia. Portal OKO.press przytoczył zeznania ks. K. złożone przed amerykańską policją. Duchowny miał zeznać, że "odbył stosunek jako metodę terapeutyczną, by pomóc dziewczynie zapomnieć" o wcześniejszym gwałcie. Roman K. miał też tłumaczyć, że chciał pokazać dziewczynie, że stosunek seksualny z mężczyzną może być przyjemny.