"Niespożyta energia, żelazna wola oraz wizjonerska myśl". Kaczyński o o. Rydzyku

W inauguracji roku akademickiego w toruńskiej uczelni udział wzięli m. in. minister rolnictwa oraz minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wygłosił wykład inauguracyjny. Obok prezydenta Andrzeja Dudy, list do uczestników uroczystości skierował prezes partii rządzącej. W liście nie zabrakło pochwał pod adresem o. Tadeusza Rydzyka, założyciela WKSiM, a także samej uczelni.

"Bardzo się cieszę, że tylu absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z powodzeniem działa na rzecz dobrej zmiany, że wspólnie wykuwamy lepszą przyszłość naszej ojczyzny" – napisał Jarosław Kaczyński. List odczytała poseł PiS Anna Sobecka.

"Było to możliwe – a właściwie należy powiedzieć, że stało się możliwe to, co było niemożliwe – za sprawą skromnego redemptorysty. To wysiłki JM o. Rektora-Założyciela ojca Tadeusza Rydzyka CSsR, jego niespożyta energia, żelazna wola oraz wizjonerska myśl, a także wspaniała umiejętność jednoczenia innych wokół wspólnej wielkiej sprawy doprowadziły do powstania WSKSiM. Ta uczelnia nie byłaby tym, czym jest obecnie, gdyby nie zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w różny sposób i na różnych etapach angażowali się przez te lata w to zbożne dzieło i czynią to nadal. Ile trzeba było poświęcenia, by śmiało myśl przekuć w czyn oraz by osiągnąć tyle sukcesów na niwie organizacyjnej, naukowej oraz pracy dydaktyczno-formacyjnej. Nie można też pominąć wkładu tylu roczników wspaniałych młodych ludzi, którzy wstąpili w te mury, by pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać obywatelskie i społecznikowskie pasje. Tego wszystkiego chciałbym całej społeczności toruńskiej uczelni z całego serca pogratulować i za to nie mniej serdecznie podziękować" – podkreślił prezes PiS.

Jak zaznaczył, jest pod wrażeniem zaangażowania absolwentów WSKSiM w życie publiczne i społeczne naszej ojczyzny: "Bardzo się cieszę, że tylu z nich z powodzeniem działa na rzecz dobrej zmiany, że wspólnie wykuwamy lepszą przyszłość naszej ojczyzny. To bardzo miłe, że mogę to powiedzieć w tym szczególnym roku, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomina nam ona dobitnie, że o wolność, o niepodległość, o państwo polskie trzeba nie tylko walczyć, ale także należy umieć o te wywalczone krwią naszych przodków dobra dbać pracowicie na co dzień – podkreślił Jarosław Kaczyński i życzył toruńskiej uczelni dalszego rozwoju".