Śląsk: Sum-gigant złowiony w Zalewie Rybnickim. Rekord Polski?

Wszystko wskazuje na to, że do Szymona Nowowiejskiego należeć będzie nowy rekord Polski. Dotychczasowy rekordowy okaz miał 259 centymetrów i ważył 105,5 kilogramów. Jak zaznacza wędkarz, "był cięższy, ale był krótszy. Rekord został zgłoszony do świata wędkarskiego, który powinien już niedługo go potwierdzić".

– Jeżeli chodzi o rekord Polski, to przy takich dużych rybach patrzy się nie na wagę, a wielkość w centymetrach – mówi Szymon Nowowiejski w rozmowie z portalem FAKT24.

– Początkowo myślałem, że będzie ważyła 60-80 kilogramów. Dopiero gdy go ujrzeliśmy, uświadomiliśmy sobie, jak wielka to ryba. Nikt nawet nie podejrzewał, że to rekordowy okaz – wskazuje wędkarz. I dodaje: – Ryba po połowie wróciła do swoich. Zadbaliśmy, by żadna krzywda jej się nie stała, dlatego nie podobają nam się uwagi niektórych, że sum został zjedzony.