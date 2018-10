Problemy Korzeniowskiego. Żona domaga się wysokich alimentów

"Super Express" poinformował, że żona Roberta Korzeniowskiego chce, by sportowiec płacił na syna alimenty w wysokości 10 tys. zł miesięcznie. "Korzeniowska postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zapewnić synowi godne życie. Wystąpiła do sądu o alimenty. Sama bowiem przez ostatnie miesiące mniej pracowała, a wszystko to z powodu pożaru mieszkania, w którym mocno ucierpiała – przeszła bolesne operacje i była w śpiączce aż przez sześć dni" – opisuje "SE".

Skąd tak wysoka kwota? Chłopiec uczęszcza do prywatnej szkoły oraz na zajęcia dodatkowe. Według "Super Expressu" 1900 zł wynoszą czesne. 300 zł to koszt szkolnego wyżywienia. Kolejne 300 zł kosztuje szkolny autobus. Inne wydatki, to zajęcia dodatkowe, czyli m. in. treningi piłki nożnej, tenisa oraz nauka języków. W sumie Korzeniowski i jego żona wydają na dziecko około 4500 zł.

Sprawa o alimenty ma się toczyć przed sądem. Nie ma informacji o tym, czy małżonkowie rozważają rozwód.